Ante la emisión del reportaje de CHV Noticias que reveló antecedentes clave en las indagatorias relacionadas al caso SQM, y la vinculación del Fiscal Nacional Jorge Abbott en el proceso, han sido múltiples las reacciones de figuras políticas que rechazaron las reuniones secretas que el líder del Ministerio Público mantuvo con imputados por este financiamiento ilegal. A 24 horas de que el reportaje saliera a la luz, se reactivó la propuesta para destituir a Abbott de su cargo; una solicitud que es estudiada por los mismos que ya lo intentaron en 2018. La razón, plantean, es en parte porque antes de ser electo, el Fiscal Nacional tuvo un encuentro con el senador Jorge Pizarro, todo en medio de las investigaciones que lo vinculaban con el caso SQM, ya que fue indagado por delitos tributarios relacionados con la facilitaciones de facturas ideológicamente falsas a través de la empresa de sus hijos, por un monto superior a los $40 millones. Pizarro enfrentó las cámaras este viernes, asegurando que dicha reunión no fue para adoptar ningún tipo de acuerdo a cambio del voto del legislador en la Cámara Alta, a favor de la designación de Abbott en el cargo que ejerce hasta el día de hoy. Tras los cuestionamientos a Abbott, los fiscales regionales lo respaldaron e indicaron que “jamás ha intervenido de manera alguna en las decisiones y que no ha impartido instrucciones particulares”. Misma argumentación de que los persecutores a cargo de los casos SQM, Penta y Corpesca, dieron en la audiencia aprobatoria de la solicitud de destitución del Frente Amplio en 2018, y que la Corte Suprema terminó desestimando. Sin embargo, para uno de los impulsores de dicha solicitud de destitución, el diputado de Convergencia Social (CS), Gonzalo Winter, había antecedentes en ese entonces y más después de esta entrevista, de que Abbott había sido negligente en esta materia. “El fiscal Abbott tiene reuniones con senadores y las inscribe por ley de lobby, pero en esta, una persona que está imputada en un caso que depende de las acciones de la Fiscalía, se lo lleva a su casa, ¿y de que hablaron? ¿Del clima?”, sostuvo. Winter y otros del Frente Amplio, además del ex fiscal a cargo del caso Penta en su minuto, Carlos Gajardo, emplazaron también a Sebastián Sichel por apoyar candidatos al Senado como Iván Moreira o Jacqueline van Rysselberghe, quienes, aseguran, están salpicados por el financiamiento irregular de la política. También ha sido emplazada Yasna Provoste, diputada de la Nueva Mayoría cuando ese gobierno descabezó el Servicio de Impuestos Internos (SII), designando a Fernando Barraza, con quien no hubo más querellas contra las empresas relacionadas a las campañas. Desde el Frente Amplio no entregaron una fecha para la solicitud de destitución del Fiscal Nacional, sin embargo, esperan que esta vez haya más respaldo de sus pares.