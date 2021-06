Walter Klug, coronel (r) condenado en casos de violación de Derechos Humanos en dictadura, escapó por segunda vez de Chile para evitar su encarcelamiento. El ex coronel ha sido investigado en dos procesos judiciales. El primero, el llamado caso Endesa, donde fue vinculado a la muerte en dictadura de 23 trabajadores. En primera instancia fue absuelto, pero luego fue condenado por la Corte Suprema a 10 años y 1 día de prisión efectiva, aunque no se decretaron medidas cautelares en su contra y aprovechó esto para escapar de Chile a Alemania, explica Karina Fernández, abogada de agrupación Londres 38. Mientras estaba en Europa, se comenzó a tramitar una segunda causa en su contra, esta vez el caso de Luis Cornejo, dirigente estudiantil de la U. de Concepción. Para la investigación, se solicitó su captura internacional que se logró en Italia. Al regresar al país, y tras una absolución en este caso, Klug se mantuvo en Chile en libertad, pero no se decretó una medida cautelar por la causa previa del caso Endesa. De acuerdo a informes preliminares, el ex coronel cruzó la frontera hacia Argentina por un paso no habilitado y desde allí tramita su regreso a Alemania. Desde la unidad Programa de Derechos Humanos dependiente de la subsecretaría de la materia, señalaron que solicitaron a la ministra en visita del caso instruir su captura internacional.