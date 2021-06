Inés Carbacho, ex esposa de Luis Gnecco, habló por primera vez tras realizar una denuncia por violencia intrafamiliar en contra del actor.

La ex pareja del intérprete nacional decidió romper el silencio tras el extenso comunicado publicado este jueves por el artista, donde aseguró que “los hechos que han salido a la luz pública, y con los que me he visto involucrado, han significado la destrucción de mi imagen y mi sustento económico sin mediar juicio, pruebas ni el debido proceso“.

“Las sentencias extrajudiciales, unidas a la denostación de mi persona y mi quehacer, han sido ventiladas livianamente en medios de comunicación y redes sociales hasta el punto de desembocar en faltas de respeto y amenazas (incluso de muerte) a mis hijos. Soy padre de dos jóvenes, de 24 y 20 años, y de un pequeño de 5″, agregó.

Ante esto, Carbacho expresó vía Twitter que “cuando eres adulto debes ser consciente de tus actos y de las consecuencias que estos traen. A veces esas consecuencias son grandes, difíciles y dolorosas. Sin embargo, y pese a esto, es importante no olvidar que esas consecuencias provienen de un actuar“.

Por su parte, la abogada querellante de la víctima, Francisca Millán, afirmó que los dichos de Gnecco “llegan como una especie de provocación ante una situación que se esperaba mantener bajo mayor resguardo”.

“Lo cierto es que se torna bastante revictimizante. No basta condenar la violencia a través de un comunicado, si al mismo tiempo somos quién la ejerce“, agregó Millán.

Cabe destacar que el protagonista de películas como El bosque de Karadima y Neruda fue formalizado este martes, donde se aceptó la petición de la Fiscalía Oriente de mantener la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima en un radio de 100 metros.

Tampoco podrá acercarse a su residencia ni al lugar donde trabaja. Además, el tribunal estableció un plazo de investigación de 30 días.