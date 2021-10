Gran repercusión generó el reportaje emitido por CHV Noticias y CNN Chile que abordó el financiamiento de la campaña del entonces candidato a diputado por la DC Sebastián Sichel.

La investigación de Daniel Matamala reveló que el actual aspirante a La Moneda por el oficialismo, y ex militante de la falange, fue financiado por diversas pesqueras a través de boletas ideológicamente falsas en 2009, año en que aspiraba a ser diputado por la Región Metropolitana, elección que finalmente terminaría perdiendo.

Respecto a esta situación, el ex fiscal y encargado de investigar diversos delitos de este tipo de corrupción en la política, Carlos Gajardo, analizó los alcances de esta situación, que conllevó a la renuncia de Cristóbal Acevedo, coordinador de campaña de Sichel.

En entrevista con Contigo CHV Noticias AM, el abogado recordó que la indagación de las pesqueras con el mundo político las inició el persecutor Emiliano Arias, quien no pudo continuar con las diligencias “entre otras cosas, porque la propia Fiscalía cambió al fiscal que estaba llevando adelante la investigación y porque el SII, a pesar de los graves antecedentes que se conocieron, nunca presentó denuncias o querellas por esos hechos”.

Consultado sobre si cree que Sichel tenía conocimiento de esta situación, algo que fue desmentido por el propio candidato a través de un comunicado, Gajardo apuntó a que “el financiamiento de una campaña es una de las cosas fundamentales que todo candidato tiene que estar en conocimiento, pues es la manera principal en que la campaña toma impulso y sigue adelante”.

“En este caso hay un dato fundamental, es que el señor Cristóbal Acevedo tiene una amistad con Sebastián Sichel. Más que hacerse los ofendidos, uno esperaría explicaciones de decir si prestó o no los servicios a la pesquera. Me parece bastante evidente, como lo indica en general la experiencia, que el candidato está en conocimiento de la forma que está financiando su campaña”, agregó.

Además, el ex persecutor recalcó que las empresas, en este caso de pesca, no tienen “una adherencia política con el candidato (…) No es que hubiera un compromiso ideológico de la empresa con una determinada postura, sino que lo que les interesaba era tener amancebada a la clase política. Este fenómeno no es sólo exclusivo de Chile, es un problema mundial”.

Luego, Gajardo criticó que estos hechos se sigan conociendo con el correr de los años, calificando la situación como “un problema muy grave que tiene la democracia. Desgraciadamente esa gravedad no fue aquilatada por el fiscal nacional Jorge Abbott para haber entendido que esto debió ser perseguido con mucha firmeza”.

Finalmente, el abogado afirmó que tanto la Fiscalía como el Servicio de Impuestos Internos (SII) “están muy al debe” en estos temas, ya que indicó que “son grandes responsables de que 10 años después todavía estemos sintiendo los efectos de esta forma de corromper la democracia y el derecho de no haber investigado estas acciones”.