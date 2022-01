El ex intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, en exclusiva con CHV Noticias enfrentó las acusaciones de presunta corrupción levantadas por parte de Claudio Orrego, actual gobernador regional. Según el testimonio de este último, existen sobreprecios en varios proyectos, como la creación de páginas web con costos de 18 millones de pesos, clases de zumba por $200 millones, y $150 millones destinados a spinning. “Hay sobreprecios por donde se le mire”, aseguró Orrego. “No entiendo cuál es el objetivo de Claudio. Seguramente establecer una cortina de humo para ocultar que en seis meses de gestión no se ha hecho absolutamente nada”, respondió Guevara. Por otra parte, recordar que otra de las irregularidades se relaciona con un posible conflicto de interés de la ex autoridad. Luego del abandono de las obras del polideportivo San Gregorio en La Granja, se supo que el hermano del ex delegado presidencial, Matías Guevara, era uno de los proveedores del proyecto. Al ser consultado si sabía que firmaba una licitación para un miembro de su familia, respondió que sí, y que por eso hizo una consulta a la Contraloría, porque según declaró, “se dieron cuenta de que habían cometido un error”. La noticia finalmente culminó con la renuncia de Guevara en octubre de 2021. Una tercera arista apunta a los cerca de $3 mil millones en donaciones que recibió el municipio de Lo Barnechea por parte de Anglo American durante su gestión, entre 2010 y 2018, cuando en paralelo la Municipalidad debió pronunciarse en el sistema de evaluación ambiental por diversos proyectos que involucraban a la empresa minera.