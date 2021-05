La disputa por los terrenos en Pichilemu no cesa. Más de 30 vecinos afectados apuntan al ex notario Juan Pablo Urzúa, acusado de inscribir fraudulentamente algunas propiedades en la comuna. Tal es el caso de René Muñoz, a quien alrededor de dos años se le impidió ingresar libremente al lugar donde vive, propiedad de su padre en el fundo El Refugio. Las escrituras en el plano rural tendrían 280 hectáreas, pero desde el 2008 comenzaron a haber varias tomas por el sector poniente y oriente, y por el sector norte donde está el llamado Alto Pucalán I y II de la Inmobiliaria Pacal. Muñoz apunta a una “cofradía, donde el notario, archivero y conservador de Pichilemu, inscribió sistemáticamente numerosos predios a nombre de terceros, todo esto bajo la famosa ley del cartel”, normativa que es una alternativa entregada por Bienes Nacionales a quienes tienen la posesión pacífica de un bien raíz y quieren adquirir el dominio mediante este decreto. Según René, el nuevo dueño de estos terrenos fueron adquiridos mediante esta ley. Y tras adjudicarse el loteo, lo habrían vendido a la Constructora Pacal de Marcos Soto, cuñado del nuevo dueño, que administra y gestiona ante el municipio los subsidios habitacionales. Este cuestionado ex notario también es investigado por su propia vivienda ubicada en un sector denominado P1, determinado para el comercio menor. En octubre de 2019, se ordenó la demolición de su vivienda, pero esta sigue ahí ya que en ese entonces él ya no era el dueño. Desde la municipalidad debieron ejecutar una segunda orden, pero nuevamente la propiedad fue vendida.