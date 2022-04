Ex pareja de Narumi Kurosaki revela nuevas teorías sobre Zepeda: “La metió en su maleta”

En la segunda parte de la entrevista exclusiva a Arthur del Piccolo, ex pareja de la japonesa Narumi Kurosaki, realizada por el enviado especial a Francia de CHV Noticias, Roberto Cox, el joven entregó más detalles de uno de los últimos contactos que tuvo con la joven el 5 de diciembre de 2016, cuando la fue a ver a la residencia universitaria el día en que supuestamente ella le dijo que estaba con otra persona y que habría sido Nicolás Zepeda, según la investigación de la Fiscalía. “En ese entonces pensé que era ella durante varios días, pero claramente ese día no era ella”, comentó sobre la posible presencia del chileno en el lugar tras los mensajes que recibió. “Una vez que hizo lo que tenía que hacer, la metió en su maleta y la llevó a su auto”, agregó del Piccolo, quien no cree en las declaraciones del imputado.