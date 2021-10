Polémica generó una cartilla difundida por el Colegio Saint George’s para los niños de cuarto básico, denominada como “lista de pecados”, pauta que daba a conocer una serie de hechos que eran considerados como deleznables por parte de la institución de Vitacura.

Aquí, se aseguraba que situaciones como no interesarse en catequesis, burlarse las canciones religiosas o avergonzarse al hablar de Dios, eran pecados o “falta de amor con Dios”, situación que fue reprochada por parte de los apoderados.

Al respecto, el doctor en Historia y experto en temas de la Iglesia Católica, Marcial Sánchez, analizó el tema en entrevista con Contigo CHV Noticias AM, aclarando que estos “no son pecados, son conductas a atender por niños. El problema es un poco más profundo porque no solamente estamos frente a una cartilla que está mal planteada en términos teológicos y pedagógicos”.

Lee también: Universidad de Chile rechazó oficio de dos diputados sobre ideología de género: “Es una suerte de inquisición”

“Hoy lo que más se busca es que a los niños los eduquemos en términos de virtudes y no necesariamente en pecados. Le puedes decir al niño que tiene que cuidar su colegio, que no haga destrozos y así vas generando una sociedad que mañana va a cuidar el patrimonio”, agregó.

El académico consideró que “esta cartilla es negacionista de principio a fin. Hay un punto que dice ‘digo las cosas que me cuentan en secreto y no las cuento a los demás’. Cuando revisas ese texto y luego los lamentables abusos de la Iglesia Católica de conciencia sexuales y de poder, no lo digo yo, lo dijo el Papa Francisco en Chile, esa situación es no contar lo que sucede. Eso es terreno fértil del abuso”.

A juicio de Sánchez, la situación “es un problema grave” ya que se está prohibiendo “que los niños vivan en la felicidad” y que esto solamente provoca que no hagan cosas “por el temor a no ser reprendidos por el profesor y por el temor a Dios, que es un concepto bastante etéreo para un niño de 9 años”.

“No se entiende. Creo que hay responsables y que el colegio debe tomar cartas en el asunto. No sé qué pretendía la persona que hizo esta cartilla. Está absolutamente fuera del contexto de lo que quiere la Iglesia Católica hoy, porque quieren trabajar con virtudes y con valores propositivos generales”, afirmó.

Lee también: Director de la ex Posta Central es sancionado con multa de casi $8 millones de pesos por haber realizado “vacunación VIP”

Incluso, el doctor en Historia señaló que la situación “lamentablemente puede llevar a que se provoquen abusos deleznables por toda la sociedad. Eso hay que alejarlo y por eso no se entiende”.

“Se utiliza el concepto de pecado y de amor contigo mismo. Yo miro esto y hay un abuso de conciencia. En el Chile que estamos construyendo, esto no tiene que estar. Nosotros somos un Estado laico y tiene que estar preocupado, desde el Ministerio (de Educación), de este tipo de situaciones”, concluyó.