Una explosión eléctrica que aún no pueden entender y que ocurrió la mañana de este jueves mientras llovía, afectó a vecinos de un barrio de San Bernardo. El hecho habría sido por un desperfecto eléctrico en tendidos de alta y baja tensión, provocando el corte de cables que tocaron distintas casas, dejando a los vecinos con sus rejas energizadas. Una residente resultó herida, una mascota murió y varios electrodomésticos quedaron quemados e inservibles. La investigación para aclarar lo que sucedió ya está en marcha y los vecinos quieren recuperar lo que perdieron. Cristián Briceño, gerente de instituciones y comunidades CGE, señaló que “estamos respondiendo inmediatamente no en el hecho de repararlos, sino que vamos a cambiar totalmente” los objetos afectados. Sin embargo, los residentes denuncian que no es primera vez que ocurre, apuntando a una evidente falta de mantención. Desde la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) indicaron que abrieron un proceso administrativo para identificar responsabilidades, pudiendo terminar en sanciones.