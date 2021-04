Vecinos del edificio Centinela, Las Condes, acumulan hasta $5 millones en multas relativas a la tenencia de animales dentro del recinto, es decir, por infringir reglamento de copropiedad que prohíbe las mascotas. Ahora un fallo de la Corte de Apelaciones rechazó un recurso de los afectados que buscaba dejar sin efecto la medida. “Da pena, o sea como que te están incentivando a abandonar a la mascota”, dice José Miguel, vecino del edificio. Mientras que Elizabeth Blanco, médico veterinaria y residente, plantea que “hay mucha gente que hoy en día no pueden ser padres. Quizás yo soy una de esas personas. Y esa mascota pasa a ser mi hijo y es la única opción que tengo para suplir esas carencias”. La administración del recinto no estuvo dispuesta a aparecer en cámara, pero indicaron que todo se originó hace un par de años cuando un grupo de vecinos manifestó su molestia. De todas formas, las modificación a la ley de copropiedad actualmente se está tramitando en el Congreso, y esta incluye una indicación que busca terminar con la prohibición de tenencia de mascotas en edificios y condominios. Pero por ahora, estos vecinos no les queda otra que acatar el reglamento o seguir arriesgando multas.