Bernio Verhagen se hizo pasar por futbolista profesional, engañando a ocho clubes entre ellos Audax Italiano. En agosto de 2019, llegó al equipo chileno con una contratación que finalizó en diciembre del mismo año. Dejó el país y acusó a Audax de racismo, lo cual fue desmentido. El sujeto viajó a Dinamarca junto a su pareja chilena, quien posteriormente lo denunció por violencia, instancia en la que quedó al descubierto su mentira sobre el fútbol. Ahora en 2021, Verhagen regresó a Chile y es acusado de estafar con falsos arriendos de departamentos. Así lo asegura Claudio Zúñiga, una de sus víctimas, quien indica que fue él quien le mostró el inmueble, lo hizo firmar un contrato y pagar $650 mil. Pero no fue sino hasta que intentó ir a habitar la vivienda cuando se dio cuenta que era una estafa. Según la Fiscalía, este individuo arriesga una pena de 5 años de cárcel por este delito, y que el pasado 5 de abril fue formalizado por amenazas contra su ex conviviente. De hecho, desde el Ministerio Público señalaron que también es investigado por usurpación de nombre, ya que Bernio Verhagen no sería su verdadera identidad, y que incluso no habría nacido en Surinam sino que en Eritrea, un país de África occidental.