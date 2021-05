En los cerros de Limache, más de 100 viviendas se han tomado los terrenos que corresponden a la familia Rojas Aranda. Los afectados señalan que corresponde a un territorio de 33 hectáreas que desde el 2019 ha sido ocupado ilegalmente; y habría sido el Club Deportivo Limachito los primeros en atribuirse parte de estas tierras ampliando sus dependencias. Un habitante de la toma, de 37 años, argumenta que por décadas el sector no fue cercado y que este uso por parte del club fue el “detonante” para iniciar el proceso. Las víctimas corresponden a cinco hermanos que heredaron los terrenos de su padre fallecido. Explican que entienden las razones sociales, pero enfatizan en que ellos también son una familia de esfuerzo y que las cosas no se han hecho de forma correcta, denunciando además amenazas. En 2019 interpusieron una querella por el delito de usurpación no violenta en el Juzgado de Garantía de Limache, el que a su vez remitió la querella en el Ministerio Público. Quienes viven en la toma, están con el miedo latente de que sean sacados del lugar. Desde el club deportivo dijeron que no darían declaraciones porque habría una supuesta demanda en curso, y desde la Fiscalía indicaron que el 2020 se formalizó a tres personas por el delito de usurpación no violenta sin decretarse medidas cautelares en su contra. La causa se encuentra vigente y con diligencias en curso.