A un año y medio del accidente, una familia de Rancagua pide que se endurezcan las penas contra Isabel Parra Torres, que tras saltarse un disco pare chocó contra el auto en que viajaban, causando la muerte de Elías, su hijo de 10 años, y dejando con graves secuelas a Rafaela, su hija de 13. La conductora no contaba con licencia de conducir y testigos acusan que no prestó ayuda a las víctimas. Parra fue formalizada seis meses después de accidente y se encuentra con arraigo comunal, lo que tiene indignada a la familia afectada, que pide que pague con cárcel. “Me ha causado mucho dolor, me dio vuelta la vida, me separó al amor de mi vida, que era mi hijo”, lamenta la madre de los niños, María Teresa Corral. “No hay paz si no hay justicia”, repite constantemente Rafaela, quien tras el hecho quedó con un 100% de dependencia.