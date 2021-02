Esta semana se cumplieron tres años desde el femicidio de Fernanda Maciel. La familia de la joven aún vive con la constante incertidumbre de una investigación que, según aseguran, desde el principio habría sido mal dirigida. Pese a que existe un imputado, Felipe Rojas, que se mantiene en prisión preventiva y que habría confesado el crimen, los querellantes insisten en la posible participación de una segunda persona. El abogado de la Familia, una periodista que cubrió día tras el día el caso y la madre de Fernanda intentan resolver las interrogantes: hay tiempos que no coinciden, personas que manejaban información relevante y nunca la entregaron. Desde que Rojas fue detenido no aportó ninguna información, sólo el día de la reconstitución de escena hizo una confesión. “Hay amigos que deben saber”, dijo Paola Correa, madre de Fernanda. CHV Noticias solicitó para este reportaje una entrevista con la abogada de Felipe Rojas. No hubo respuesta. Además, se pidió las impresiones de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, pero se excusaron señalando que todavía hay diligencias investigativas en curso.