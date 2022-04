“Esto no es fácil para nadie”: Familia de guardia asesinado en mall Florida Center pide justicia

Este lunes, un fatal asalto en mall Florida Center dejó, lamentablemente, a un guardia de seguridad fallecido. Se trata de Osvaldo Aceituno, quien murió a causa de un disparo. Ahora, su familia pide que se haga justicia. “Esto no es fácil para nadie. Que se levante una persona temprano a trabajar y no vuelva a su casa en una circunstancia como la que se vivió el día de ayer no se la doy a nadie”, señaló Pablo Aceituno, hermano de la víctima. Las autoridades, en tanto, mantuvieron una reunión y el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, anunció que todos los centros comerciales de la comuna “van a solicitar al OS10 el cambio definitivo del horario de traslado de valores. Este significa que no arriesgaremos nunca más la vida, ni de los trabajadores ni del publico que asiste a los mall trasladando valores a las 9 de la mañana”.