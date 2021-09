Sergio acaba de cumplir 36 años, y vive junto a su hermano Francisco de 26 y su madre de 64 años, en el hogar Pepitas de Amor de Punta Arenas. Los tres fueron diagnosticados con ataxia espinocerebelosa, enfermedad neurológica degenerativa y hereditaria. Makarena Maldonado, su hermana, los cuidó mientras pudo en su casa con ayuda de su padre, quien ahora está en tratamiento por un cáncer renal, por lo que debió internarlos en este recinto. Estadía que pronto podría llegar a su fin, ya que hace algunas semanas, fiscalizadores de la Seremi de Salud llegaron al centro por controles de rutina, y al ver a Francisco y Sergio, indicaron que no podían estar en esa casa de reposo por ley debido a que son menores de 60 años. “Acá en Punta Arenas no existe ni siquiera un lugar que pueda recibir a personas de 60 años, ni mayores de 18, con ese tipo de patologías”, dijo Makarena, quien interpuso recurso de protección a favor de sus hermanos en la Corte de Apelación de Punta Arenas, el que fue acogido con orden de no innovar, por eso aún se mantienen en el hogar mientras la justicia define el caso. La Seremi de Salud de Magallanes no aceptó una entrevista debido a que el caso está en manos de la justicia. Desde la Seremi de Desarrollo Social, indicaron que están buscando opciones de ayuda. Respuesta que no convence a Makarena, ya que aseguró que el bienestar de sus hermanos y mantener unida a la familia, debería estar sobre cualquier ley. “Dónde está el delito, no lo entiendo. Estamos hablando de que mi mamá necesita ver a sus hijos todos los días, y mis hermanos necesitan ver a su mamá todos los días”, argumentó Makarena.