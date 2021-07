Existen más dudas que certezas en la desaparición de Guadalupe del Carmen Oyarzún. El pasado 10 de julio, la mujer de 54 años salió junto a su pareja a buscar animales en las cercanías de la Reserva Nacional de Magallanes. Él regresó, pero de ella no se sabe nada hasta ahora. Las Unidades de Emergencia de Punta Arenas están movilizadas, pero aseguran que las labores de búsqueda son complejas debido a las condiciones climáticas del extremo sur del país. “Si ellos dos salieron juntos, y él apareció solo, uno igual puede pensar que pudo haber pasado algo más”, dijo Margarita, hermana de la desaparecida, indicó a CHV Noticias. La pareja de Guadalupe dice que la perdió de vista y regresó solo para realizar la denuncia. Aún así, la familia de la mujer insiste en que hay muchas aristas que resolver y desconfían de la declaración del hombre. “Ella conocía cada árbol de ahí, conocía todo el lugar”, aseveró Margarita, quien también advirtió que “el gallo se contradice, no da la cara”. Del mismo modo, Rosa, también hermana de Guadalupe, insistió: “Su pareja, él es responsable, la dejó sola. Si no tiene culpa de hacerle algo, igual es su responsabilidad porque la dejó sola, para qué lo hizo”.