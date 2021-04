El homicidio con violación de Nicole Saavedra Bahamondes, una joven lesbiana de 23 años, dejó al descubierto la violencia cometida por su agresor, quien la secuestró y torturó durante una semana, pero también la desidia de una institución del Estado para investigar su muerte pese a las pruebas contundentes en el caso. 3 años tardó el Ministerio Público en encontrar al culpable y aún no ha sido condenado. Las protestas no han parado y lo que ha generado mayor indignación a la familia es que mientras el sospechoso del crimen está impune, la Fiscalía ha formalizado a parientes de la víctima por daños y desórdenes cometidos durante las manifestaciones, arriesgando hasta tres años de cárcel. Nicole Saavedra desaparece la mañana del 18 de junio de 2016 mientras esperaba locomoción colectiva en Quillota. Es encontrada muerta el 25 del mismo mes en un fundo de Limache, amarrada de manos y con evidentes signos de haber sido duramente golpeada. “Nicole estuvo secuestrada, no fue asesinada el mismo día. Hay una data de muerte de 30 horas aproximadamente. La vimos, estaba morada y muy golpeada. Fue horrible, su cara hinchada con fracturas, se veían cortes en sus manos. No era un crimen cualquiera, había sido con harto odio”, asegura su prima, María Bahamondes.