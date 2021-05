Una familia lucha para que su hijo de 1 año y 5 meses pueda acceder a una hospitalización domiciliaria. Desde que nació, el niño ha estado hospitalizado, ya que padece de una enfermedad genética que le impide respirar sin apoyo y debe vivir conectado a un ventilador artificial: miopatía nemalínica. Daniela Stari, madre del niño, indicó a CHV Noticias que su hijo “no se puede mover, no puede respirar solito, no puede comer, tragar, está conectado a un ventilador desde que nació”. Desde hace unos meses sus padres iniciaron una lucha para llevar un ventilador a la casa, pero no han tenido éxito. “Estamos buscando la manera de llevarnos a nuestro hijo a la casa”, recalcó la madre.