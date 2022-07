Tiene 99 años y padece de Alzheimer: Familia acusa que hace cinco meses no puede cobrar pensión de su padre

Desde febrero de este año, un grupo de hermanos no pueden retirar el dinero perteneciente al adulto mayor, ya que no renovaron la tarjeta del banco y el cambio no lo puede hacer él personalmente. Tras esto, esperan declarar a su familiar como interdicto, pero este proceso podría durar meses.