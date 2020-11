La noche del jueves 12 de noviembre, cerca de 100 personas protestaron cerca del Cerro 18, en Lo Barnechea. Eran personas que viven en la toma La Cancha, quienes quieren ser escuchados por las autoridades municipales y el alcalde Cristóbal Lira.

Patricio, jardinero que trabaja en casas de la comuna, llegó al cerro hace dos años, cuando eran mayormente pastizales. Ahora tiene dos casas de madera que construyó durante ese tiempo, en una vive la familia de su hija.

Sofía Oviedo es manicurista y estilista, pero se quedó sin trabajo tras el estallido social, por lo que llegó a la toma junto a su esposo, quien se desempeñaba en el rubro de la construcción, pero se fracturó sus rodillas. Por esto, no pudieron seguir pagando su arriendo y comenzaron a construir su improvisado hogar en el campamento. Ahora es una de las dirigentas del campamento.

Si bien desde el año pasado vieron un aumento de personas que llegaban, el peak se ha vivido durante la pandemia. Actualmente son 90 las familias que viven la zona.

Lee también: Enfermeras protestaron afuera de La Moneda exigiendo salida del subsecretario Dougnac

Si bien lograron tener luz y agua de manera intermitente colgándose de una caseta de una cancha, con eso deben mantenerse las casi cien casas. Si embargo, estos recursos no llegan a todos y sus habitantes deben llenar bidones para llevar agua a su hogar.

Sofía dice que “esta toma estamos super claros que se tiene que disolver, que nos tienen que reubicar, pero mientras estemos acá, lo único que solicitamos es agua“.

Hace unas tres semanas se comenzó a quemar un sector de la toma, como no tenían agua solicitaron ayuda en la caseta de seguridad de la comuna, pero dicen que nadie llegó y eso desató las protestas. Agregan que han enviado mensajes, cartas y han usado todos los canales de comunicación posibles, pero no obtienen respuestas. “Por el momento, por el periodo de elecciones, el alcalde no se está comprometiendo a nada“, cuestiona Sofía.

Lee también: La discusión de Sepúlveda con Torrealba por el 10%: “Déjate de defender leseras, el gobierno está a la deriva”

Tras las protestas, que terminaron con la caseta quemada, el alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira, los convocó a una mesa de trabajo: “Nadie quiere vivir en la toma. Hay que pensar que ellos tampoco están cómodos. Es peligroso, puede incendiarse, hay problemas sanitarios graves y está legalmente prohibido construir ene esa quebrada”.

¿Y qué les ofrece el municipio? Un subsidio de arriendo por 24 meses de $250 mil, mientras postulan a una vivienda definitiva fuera de la comuna. “Lo que no podemos hacer es saltarnos a las persona que están esperando su vivienda en Lo Barnechea por adelantarlos a ellos”, sostuvo Lira.

Justamente lo que los dirigentes de la toma no quieren ceder es irse de la comuna, ya que no sólo están sus familias, sino que también sus trabajos. Tampoco creen que el dinero del subsidio alcance para quedarse en Lo Barnechea, ya que los arriendos bordearían por lo bajo los $500 mil.

“Dos familias pequeñas pueden juntarse y arrendar una casa en $500 mil. Es mucho más cómodo que dos familias compartan una vivienda que estar viviendo en la toma”, añadió el alcalde.