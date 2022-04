Familia de Valeria Vivanco asegura que sumario de la PDI no sanciona a los “verdaderos culpables”

“Desde el primer momento que trataron de culpar a dos personas inocentes y ellos liberarse de todo, partió todo lo malo y oscuro”, declaró la madre de la subinspectora Valeria Vivanco, luego que se dieran a conocer los sumarios administrativos realizados por la Policía de Investigaciones en contra de los principales sospechosos. En el documento al que tuvo acceso CHV Noticias, se indica que una decena de funcionarios de la PDI, entre comisarios, subprefectos y peritos, fueron señalados como directos “involucrados” del caso. Dentro de dicho informe se detallan las sanciones de carácter administrativo en su contra, entre las cuales destaca que el detective Leonel Contreras Canales ha sido desvinculado de la institución. Lo anterior, fue por no haber usado el chaleco antibalas en el operativo, por asegurar que no usó su arma de servicio cuando la evidencia así lo demuestra, por haber tenido conductas reñidas con la moral, y por declarar ante un superior hechos falsos. No obstante, las medidas disciplinarias en contra de los demás aludidos son insuficientes para la familia de la detective, ya que según manifiestan, “no se sanciona a los verdaderos culpables”.