Exo Ariel Aquevedo Durán, un hombre de 54 años y ex jugador de Cobreloa, falleció el pasado 30 de enero en avenida Lo Espejo a la altura de Vista Hermosa tras recibir un violento impacto por parte de otro auto en el taxi que conducía. Un automovilista sería el único testigo de la fuerte colisión, quien aún recuerda el comportamiento errático del chofer del vehículo que provocó el accidente. “Yo no sé si se bajó así porque estaba todo accidentado o porque estaba demasiado curado. No prestó ayuda a la persona accidentada, sólo se sentó en la calle”, afirmó. Ramón, el protagonista de la tragedia, accedió a hablar con CHV Noticias, asegurando que “traté de ayudar a la persona, y la persona que estaba de testigo ese día no me dejó ayudarla”. Reconoce que sus familiares lo trasladaron a la Clínica Vespucio, lugar al que concurró Carabineros después de una hora. Según el parte policial, el conductor se encontraba estabilizado en una camilla con dos bolsas de suero fisiológico intravenoso. “Todo el mundo que se dedica a esto sabe que el suero baja la graduación alcohólica. Entonces yo puedo pensar aquí dos cosas. Primero, que la familia está obstaculizando el debido proceso, lo que los hace cómplices del hecho en sí, y que en defintiva no era la primera vez que lo hacía”, indicó Carolina Figueroa, directora ejecutiva de la Fundación Emilia.