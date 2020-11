Adriana Concha dio a luz a su hija Carla el 25 de agosto del año 2000. Tras un complicado embarazo, a los siete meses se le desprendió la placenta. Su hija sobrevivió al parto, pero a horas de nacida, falleció. Desde ese momento su lugar de encuentro había sido el cementerio parroquial de San Bernardo. Eso, hasta este 26 de octubre.

“Vine a ver a mi hija antes de irme de vacaciones (febrero) y mi hija estaba en su nicho, me tranquilicé y no había ningún papel, nada. Me habían dicho que no debía nada. Y hace pocos días la vengo a ver y no se encuentra en el lugar donde yo la dejé“, acusó Adriana.

La mujer arrendó un nicho temporal debido a la falta de recursos. Dice que no tuvo problemas en estos 20 años y que pagó las renovaciones solicitadas por el cementerio. La última vez que pudo ir a ver a su hija fue en febrero, previo a la pandemia.

“No sé donde la tienen. En la oficina me dijeron que estaba en una bolsa con su nombre, nada más“, lamentó Adriana.

¿Hay o no deuda?

Desde las oficinal del cementerio les indicaron que tenían atraso de pago desde el 2013. Una deuda que la familia insiste que no es posible y acusan que, según el contrato. les deberían haber notificado antes.

“Si llevaba siete años de atraso, nunca hubo un documento que me acusara por deudor“, indicó Humberto Campos, quien pide respuesta al cementerio por la exhumación de su hija.

“En este caso la responsabilidad del cementerio es absoluta. Se está incumpliendo el artículo 1.545 del Código Civil, que establece que un contrato válidamente celebrado es una ley para las partes”, detalló Cristián Escobar, abogado experto en Derecho Civil de la U. de Chile.

Desde el cementerio parroquial de San Bernardo señalaron vía telefónica que se reunieron hoy con la familia para esclarecer esta denuncia y habrían llegado a una solución: Adriana recuperaría los restos de su hija. Sin embargo este no es el único caso. En el Cementerio General otra familia también pide ayuda.

Exhumaciones adelantadas

Geraldine López, junto sus seis hermanos, perdió a su madre el año 2007. Dice que no habían tenido ningún problema con la renovación de nicho temporal. El año 2018 se acercaron a las oficinas del cementerio porque en la sepultura de su madre, ubicada en el patio 135 había una estampilla que decía que se vencía el plazo.

“En la oficina nos informaron que a mi mamá le quedaban tres años todavía, o sea hasta el año 2021 para que pudiéramos hacer algo y la pudiéramos trasladar a un nicho perpetuo o algo familia”, precisó Geraldine.

Una conversación que no cuenta con un documento y en el que Geraldine, dice, se confío. Por el estallido social y la pandemia no habían podido visitar a su mamá y menos hacer los trámites. “Es súper injusto nosotros pagábamos, veníamos a verla, no es una persona que estuviera botada”, aseguró.

Una realidad que desde que se reabrió el Cementerio General se ha visto más seguido. El lugar en donde se encontraba sepultada la mamá de Geraldine, corresponde a uno de los cuatro patios en que este año el cementerio decidió exhumar y habilitar debido a la pandemia, es decir más de 3.500 sepulturas.

Al respecto, Luis Yévenes, tesorero de la asociación de funcionarios del Cementerio General, indicó que “hay patios que aquí se debían haber exhumado el 2021 en adelante, y se hicieron ahora. Hay muchas personas que ni siquiera saben y se encontrarán con la sorpresa”.

Trabajadores del Cementerio General dicen que usualmente hay personas que llaman a las familias cuando vence la renovación del arriendo de nichos, sin embargo, consideran que al cementerio esta situación se le escapó de las manos.

“Están muy al debe con toda esa gente que no se le informó, no hubo preocupación de insistir si no contestaba el teléfono“, declaró Yévenes.

Desde el Cementerio General nos indican que por ley no tienen responsabilidad de las sepulturas temporales cuyo plazo de ocupación venció, pero insisten que sí informaron a las familias cuando comenzaron las masivas exhumaciones desde marzo. Para expertos esta ley está obsoleta.

“El año ’70 podría haber sido razonable, pero en el estándar actual, cuando sabemos que el cadáver no es un bien cualquiera sino una proyección de la persona, es exigible un mayor grado de diligencia de parte de los cementerios“, aseveró Julio Pallavicini , abogado y académico de la U. de Chile.

Familias que se sienten desamparadas y que exigen saber dónde están los restos de sus seres queridos. Geraldine añadió que “ya sé que a mi mamá no me la van a devolver, no sé donde está, pero lo que quiero es que haya justicia“. Una problemática que está en pleno desarrollo en donde no se descarta que aparezcan nuevos casos como el de ambas familias.