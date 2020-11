Hace 10 años, un transporte de pasajeros de la empresa Tur-Bus colisionó frontalmente con un camión, dejando a 20 personas fallecidas y 16 heridos.

La mañana del 23 de noviembre de 2010 36 personas abordaron un bus en San Antonio con destino a Santiago. A casi una hora de la capital, en el kilómetro 45 de la Autopista del Sol a la altura de El Monte, el chofer José Luis Abarca perdió el control de la máquina.

Marcos Moya, un ex comandante de Bomberos de Peñaflor que transitaba por ahí y que fue uno de los primeros en llegar al lugar del accidente cuenta que “el bus que viene en dirección de San Antonio a Santiago por su pista pierde el control, impacta la barrera, luego de eso a dos árboles, la segunda barrera y se encuentra con el camión de frente que va a dirección a San Antonio”.

“Todo era una especie de caos, polvo. Yo sabía que todavía no estaba inválido porque podía mover los dedos de los pies”, relató José Miguel Venegas, uno de los pasajeros sobrevivientes de la tragedia.

“Me arrastré del pasillo porque estaba muy preocupado. Yo sentía el motor andando y otra cosa que no sabía si era agua o combustible, no tenía idea y eso me tenía muy preocupado. Llegaron bomberos afortunadamente y un grupo de conscriptos que iba de la Escuela de Ingenieros, ellos nos ayudaron muchísimo”, agregó.

María Cristina Jara, quien perdió a su marido en el choque, encabeza la Organización de Víctimas de Tur-Bus de San Antonio, que representa a familiares de 16 fallecidos y 3 heridos para conseguir los reparos que les prometieron.

Pese a que tanto representantes del entonces primer gobierno de Sebastián Piñera como las máximas autoridades judiciales anunciaron apoyo e investigaciones, Jara afirma que “nunca más aparecieron, la justicia nunca más apareció”.

La investigación de la SIAT entregó un informe que consigna que no se periciaron los frenos ni la dirección de la máquina por encontrarse muy dañados. Apuntó a una eventual responsabilidad del conductor.

“Por ende nos dirigimos a la Fiscalía a pedirle un nuevo peritaje. Queríamos incluso que lo hicieran en el extranjero, porque ya teníamos temor a todo, ya no estábamos confiando en nadie. Nos costó mucho conseguir ese nuevo peritaje, pero al final lo logramos”, señaló Jara.

El peritaje practicado por el Departamento de Mecánica de la Universidad Federico Santa María analizó la máquina minuciosamente, pieza por pieza, detectando la fractura de un perno del sistema de dirección que dejó sin control la rueda derecha.

La responsabilidad recayó en 8 empleados, desde supervisores mecánicos hasta el gerente de mantenimiento de Tur-Bus. Los cargos fueron cuasi delito de homicidio y lesiones que imputó la Fiscalía, organismo que María Cristina cuestiona hasta el día e hoy.

“Ellos siempre pensaron que íbamos a llegar a un arreglo con la empresa, quisieron siempre que tuviéramos una salida alternativa, la suspensión condicional del procedimiento, la cual nosotros nunca estuvimos de acuerdo. Ellos nos querían llevar y suciamente al final empezaron a llamar familia por familia para decirles que la mejor solución era la salida alternativa”, apuntó.

Frente a las acusaciones de que se habrían perdido evidencias desde el Ministerio Público, como un neumático del bus siniestrado, la Fiscalía Occidente se excusó de dar una entrevista. Vía correo electrónico aseguraron que esto no era efectivo.

La empresa Tur-Bus, por su parte, no accedió a darnos una entrevista por existir juicios civiles contra la compañía que debe zanjar la Corte de Apelaciones.