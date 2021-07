Gloria González nos muestra dónde al fin, después de cinco meses de espera, se está construyendo su anhelado hogar. Junto a su pareja compró esta casa prefabricada el año pasado con el compromiso de que la entregarían en enero, pero no ocurrió. Pasaron los meses y la casa no llegó hasta ahora, y no son los únicos. Desde la empresa indican que la demora se debe a las cuarentenas, cordones sanitarios y quiebres de stock, y que su responsabilidad es que hay un retraso, pero que comprometen la entrega de las compras, un escenario que sigue de cerca el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), ya que el organismo presentó una demanda colectiva contra Casas Santa María y Casas Los Robles debido a que ambas empresas sumaran más de 800 reclamos el 2020.