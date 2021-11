A casi dos años de la tragedia del Hércules C-130, un reportaje de CHV Noticias dio a conocer en exclusiva una serie de audios desconocidos del avión. El accidente dejó 38 personas muertas y 38 familias destruidas que buscan una respuesta que aún no llega, ya que el pasado 22 de octubre, la Fuerza Aérea cerró sin responsables la investigación. “Hay 38 familias destruidas y no hay sanciones, no hay culpables. No saben lo que pasa y para eso se demoró la Fuerza Aérea casi dos años en dar una respuesta. Es muy doloroso”, expresa la madre de una de las víctimas. “No nos ayudaron como deberían haber ayudado a rescatar el máximo de cosas para saber qué fue lo que pasó”, añade.