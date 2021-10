El 31 de diciembre se acaba la vigencia de la ley que impide que durante la pandemia se corte los suministros básicos cuando estos no son pagados. En esa fecha, por lo tanto, comenzarán a cobrarse todas las deudas atrasadas. Ante esta situación, algunos usuarios piden que se haga un “perdonazo”, algo así como un borrón y cuenta nueva. “Del estallido social que estoy sin trabajo, entonces el tema de las deudas se han ido acumulando. No he pagado luz ni agua”, dice Teresa, quien tiene cinco hijos. Por otra parte, Elida, quien debe más de $3 millones en electricidad, afirma que “no podía (pagar) porque yo recibo como $110 mil de pensión. Hice convenios, pero me llegaba la cuenta más el convenio y no me alcanzaba”. Las empresas del rubro han manifestado en varias ocasiones que la extención del beneficio es inviable, sobre todo porque la economía ha evolucionado positivamente con respecto a 2020. “Dentro de este universo de clientes impagos hay dos mundos. Al menos hay un conjunto de clientes que no han pagado porque la ley se los permite y no porque realmente lo necesiten. Ellos deberían ponerse al día”, dice Jessica López, presidenta de la Asociación de Empresas de Servicios Básicos. Sobre esto último, Enel denunció en el Tribunal Constitucional que hay 97 usuarios que está abusando de la normativa, en total adeudan más $777 millones en luz. Desde el Gobierno dicen que están analizando la posibilidad de un subsidio para las familias más vulnerables. “Estamos en conversaciones para encontrar la mejor solución, pero hoy el 60% de las cuentas acumuladas son de familia de altos ingresos que pueden pagar”, señala el ministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet.