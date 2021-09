La policía italiana arrestó al ex futbolista colombiano Anthony De Ávila, al que buscaba desde 2001 por estar vinculado, presuntamente, con un grupo de narcotráfico internacional. La justicia de Italia buscaba a De Ávila, apodado el “Pitufo” o el “Pipa” en su carrera de delantero, por tráfico y producción de drogas y delitos cometidos en las ciudades de Génova y Nápoles. Sin embargo, este no es el único caso de figuras conocidas que han sido vinculadas a este tipo de organizaciones ilícitas. El ícono de la música y de Hollywood, Frank Sinatra, fue relacionado a la mafia italiana de Nueva York, lo cual nunca logró confirmarse. Otro cuestionado encuentro fue cuando la actriz mexicana Kate del Castillo se reunió con Joaquín “El Chapo” Guzmán, relación que la intérprete ha negado rotundamente. “Nunca lo había visto, supe que era él por su voz. Me dijo ‘amiga, bienvenida’”, señaló Del Castillo en una reciente entrevista.