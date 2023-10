El duro relato de adicto al fentanilo: Vende su sangre para consumir la “droga zombi”

El periodista de CHV Noticias, Daniel Matamala, viajó hasta Filadelfia, Estados Unidos, ciudad que en la actualidad vive una profunda crisis sanitaria con el fentanilo, la denominada “droga zombi” que ha acabado con la vida de miles de personas en dicho país. Allí, el profesional conversó con varios adictos, entre ellos, José, quien comenzó a consumir a los 15 años, y ha entrado y salido de rehabilitación por diversas drogas, siendo la última el fentanilo. Es más, el hombre de 61 años confesó que vende su sangre para poder comprar. “Yo voy al plasma… me sacan el plasma y me pagan por eso (…) Me dan 50, 60, 100 dólares, voy dos veces a la semana porque nadie puede más de dos veces”.