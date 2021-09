Una dramática situación se vivió luego que un ataúd cayera desde el carro fúnebre, terminando en medio de la vía. La situación causó indignación por parte de los familiares, por lo que los trabajadores de la funeraria tuvieron que actuar rápidamente para levantarlo en plena Avenida La Florida. "Ellos no podían creer lo que estaba pasando. Se bajaron todos a increparlo, lo más mínimo fueron las patadas", señaló Rodolfo, uno de los testigos de este hecho, quien explicó que esto se produjo luego que el vehículo que movilizaba el féretro avanzara tras el cambio del semáforo. Pero la caída no fue todo, pues otro testigo también aseguró que el auto que se movilizaba tras la carroza lo chocó. Con respecto a cómo se habría podido producir esto, Juan Reyes, Subgerente general de la Funeraria Azócar, detalló que es probable que alguien haya tocado el principal elemento de seguridad, soltándolo. Desde el gremio explicaron cuál es el procedimiento que se debe realizar para que situaciones como estas no ocurran.