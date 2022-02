Durante la tarde del 29 de abril de 2019, en Rancagua, a Benjamín le cayó en su cara un fierro de la gradería del Circo Pastelito. Según cuenta su mamá, Lorena Fuentes, en el recinto “no tenían enfermería y decidimos llevarlo a la cínica Fusat que era donde estaba más cerca”. Asegura que desde la administración le indicaron que se harían cargo de los casos, pero días después la respuesta fue diferente. Por lo mismo presentaron una demanda, la que fue acogida y fallada a favor de la familia, obligando al circo a pagar $4 millones por daños y perjuicios. La sentencia ya tiene un año y el monto no ha sido cancelado. El administrador Milton “Rudy” Sanhueza asegura que están a la espera de que el tribunal les ordene cuándo hacer el pago de la indemnización, afirmado que no es primera vez que sucede algo así, pero que no han tenido mayores conflictos en esos casos.