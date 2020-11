En plena pandemia, cientos de jóvenes comparten en una multitudinaria fiesta en la Plaza Brasil, en el centro de Santiago. La imagen pudo ser vista durante este fin de semana, algo que dejó impresionados a los vecinos del sector.

Sin importarles el toque de queda, menos aún las medidas sanitarias, no existe control alguno en este tipo de encuentros masivos. Casi todos los asistentes no portaban mascarilla -o al menos no la usaban- y del distanciamiento social ni hablar; es inexistente.

“Se juntan en la tarde a fumar marihuana, consumir droga, a tomar alcohol”, “desde que se empezaron a levantar las cuarentenas acá está lleno, toda la gente tomando, sin mascarilla y son grupos súper grandes”, “empiezan como a las 7 u 8 y se quedan hasta como las 2 o las 3 AM”.

De esta manera, los vecinos denuncian la ausencia total de control y fiscalización, en unos hechos que manifiestan se repiten desde hace varios fines de semana.

Por su parte, el municipio de Santiago y la Seremi de Salud apuntan a Carabineros como los responsables esta labor. En tanto, según estos mismos vecinos, la gente de Seguridad Ciudadana sólo hace presencia en las plazas, sin fiscalizar realmente.

Ante esta acusación, el alcalde de la comuna, Felipe Alessandri, afirma que sí cumplen la labor, pero estarían de manos atadas para otras funciones.

“Nosotros fiscalizamos, pero no tenemos suficientes atribuciones. Nuestros funcionarios muchas veces son agredidos también. Santiago no ha logrado pasar a la fase 4 porque hay descriteriados como estos que generan eventos masivos en lugares públicos, vulnerando incluso las normas del toque de queda”, apuntó el jefe comunal.

Al mismo tiempo, Alessandri expresó que se da aviso a Carabineros, quienes son los que deben “hacer cumplir la ley en el sentido de fiscalizarla”. La institución uniformada declinó referirse al tema.

Y cabe destacar que los vecinos aseguran que han acusado constantemente esta situación, lo que, en vista de los videos que muestran masiva presencia de personas después de las 23:00 horas, ratifica la versión de los denunciantes.

Y no sólo se han visto registros de noche, en otras imágenes del fin de semana pasado, en Plaza de Almagro, se puede apreciar a plena luz del día una cantidad inusitada de personas, también reunidas en torno a una celebración callejera, claramente sin mascarilla ni distanciamiento. Son plazas y parques donde hay más de 50 personas reunidas.

Una compleja realidad que se reitera principalmente los viernes y sábado en distintos puntos de Santiago, en lugares neurálgicos que se han transformado en verdaderos centros de fiestas clandestinas, multitudinarias, sin control ni fiscalización y en pleno toque de queda.