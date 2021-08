Corría el mes de abril de 2015 y se destapaba el millonario financiamiento irregular de la política en Chile. Más de 14 millones de dólares en pagos indebidos a figuras de gobierno y oposición generaban una investigación sin precedentes en el país.

A seis años del Caso SQM, el actual Fiscal Nacional, Jorge Abbott, dio a conocer antecedentes que hasta ahora nunca antes habían sido revelados e hizo una autocrítica de su actuar a lo largo de su periodo en el cargo.

En conversación exclusiva con CHV Noticias, el líder del Ministerio Público aclaró sus dichos sobre “acotar” la investigación, se refirió a la remoción del fiscal Carlos Gajardo en las investigaciones del caso y afirmó que no tuvo ninguna influencia en la decisión de sobreseer de manera definitiva la investigación en contra del senador Iván Moreira (UDI).

Lee también: Ex Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, por Caso SQM: “Había que investigar al que cayera si era delito”

Reveló también la reunión secreta que mantuvo con el senador Jorge Pizarro (DC), quien fue condenado a 450 días de pena remitida y una multa por boletas millonarias de SQM que eran dirigidas a sus hijos. Además de los diálogos que sostuvo con el ministro de Justicia, Hernán Larraín, por la implicancia en las indagatorias de Jovino Novoa, ex líder de la UDI y ex senador, quien finalmente fue condenado por el caso Corpesca.

Todo esto, en el marco de la investigación por lo ocurrido con Soquimich y en medio de la votación que se llevaría a cabo en el Senado para la designación de Abbott como Fiscal Nacional. Finalmente, antes de que acabara 2015 fue ratificado por la Cámara Alta en su rol, con 32 votos a favor y dos abstenciones (Pizarro y Moreira).

A continuación, repasamos los otros momentos que dejó la conversación del fiscal Abbott con CHV Noticias:

“No comprometí nada para ser fiscal nacional”

Abbott indicó que las reuniones que mantuvo con distintos senadores mientras era candidato al cargo eran habituales entre todos sus contrincantes. “No había un espacio para poder conversar con los senadores y que a uno lo conocieron y explicarles cuál era el plan que uno tenía y por tanto, era común. Tanto para el cargo de fiscal nacional, para el cargo de ministro de la Corte Suprema, de contralor general, todos los cargos que eran ratificados por el Senado tenían estas reuniones”, aseguró.

“Es una práctica habitual y debo reconocer que desgraciadamente se lleva a suspicacias y me parece que es un error, porque hay que erradicarlas absolutamente”, admitió, añadiendo que “si usted me dice hoy día, mirando las cosas de una perspectiva distinta, yo no habría hecho eso”.

“Yo no tengo nada que esconder (…) Yo he actuado con total transparencia. (…) Yo no falto a la verdad y aún con los costos que esto tenga, yo no voy a mentir y yo le puedo afirmar en términos categóricos y absolutos que yo no comprometí nada, absolutamente nada, para ser fiscal nacional. (…) En todas las reuniones planteé que a mí no se me iba la vida por ser fiscal nacional”, agregó.

Lee también: Tras rechazo de Lorenzini y Ancalao: Estos son los candidatos presidenciales que aparecerán en la papeleta de noviembre

“Me pretenden atribuir un acuerdo político”

“Yo no prometí nada y los hechos así lo demuestran”, señaló el líder del Ministerio Público, apuntando a que “me pretenden atribuir a mí un acuerdo político, de haber dejado en la impunidad todos estos delitos, cuando hemos investigado y gastado una cantidad de recursos en todas estas investigaciones”.

“Lo que me podría haber pasado la cuenta sería aquellas personas con las cuales me comprometí, porque no le cumplí a nadie. Todas las personas terminaron o perseguidos, o en juicio oral, o con desafuero, o con sus hijos condenados”, explicó.

“Hace mucho daño a las personas y a las instituciones cuando irresponsablemente se hacen afirmaciones y generalizaciones de esta naturaleza”, dijo.

Lee también: Felices y Forrados tras rechazo de candidatura de Gino Lorenzini: “Es impresentable la falta de seriedad”

“El SII ha sido el principal obstáculo”

Consultado por si es que se está haciendo justicia en el caso SQM, el fiscal Abbott sostuvo que “el criterio de justicia es un concepto bastante relativo”. “La verdad es que nosotros hubiéramos esperado otra reacción por parte del Servicio de Impuestos Internos. Hubiéramos esperado que se ejerciera la acción penal respecto a todas las personas involucradas en estos hechos, de modo tal de haber seguido adelante con las investigaciones y haber llegado a juicio, a modo tal de haber establecido una igualdad ante la ley”, sentenció.

“En materia de delitos tributarios, el SII ha sido el principal obstáculo, porque ha tenido un criterio absolutamente arbitrario para presentar querellas”, manifestó, aclarando que pidió modificar el artículo 162 del Código Tributario para no estar sujetos a la decisión del ente administrativo.

“Lo que ha ocurrido en la práctica es que nos hemos encontrado inhibidos de poder obtener un reproche penal producto de una decisión de un órgano administrativo”, añadió, explicando que “las leyes no se cambian porque evidentemente protegen a las personas que son más poderosas. Hemos peleado por todo el estatuto de protección respecto a los poderosos y hemos dado una lucha muy intensa”.

Lee también: Senador Navarro renuncia al PRO: Apoyará la candidatura presidencial de Yasna Provoste

“He cometido errores”

“Este es un cargo muy duro, sobre todo por los costos que uno tiene que pagar”, dijo el fiscal nacional respecto a un balance de sus años en el puesto.

“Usted le puede preguntar a cualquier fiscal cuál ha sido mi conducta durante todos estos años y realmente no hay ningún reproche, pero sí es posible y he tenido que cargar con este estigma de haber llegado en forma corrupta al cargo, producto de la afirmación falaz de un par de fiscales y algunos periodistas que han basado, a partir de desinformación, una serie de consecuencias y derivadas absolutamente falsas”, declaró.

“Se ha montado todo esto producto que he tocado intereses. Yo soy el fiscal del caso Huracán, del caso Catrillanca, del caso Big Data. A mí me tocó enfrentarme con el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Nuestras acciones han derivado en persecuciones al jefe del Ejército, a generales y directores de Carabineros, al director general de la PDI. Por Dios que hemos tocado intereses y que alguien me diga que yo he venido acá para defender a los poderosos simplemente me injuria con eso”, sentenció.

“Por cierto que he cometido errores, pero jamás me pueden a mí criticar en materia de probidad. No hay ninguna causa que me pueden atribuir a mí. Me pude haber equivocado sí. Tengo muchos errores. He cometido errores y probablemente esas reuniones fueron errores”, reconoció.

Revisa la entrevista completa, sin cortes, a continuación: