La Fiscalía de Talca investiga la muerte de una mujer dentro del Motel Ipanema en la Región del Maule el pasado 19 de mayo. Quien la acompañaba es un abogado penalista que huyó del lugar. En ese sentido, la carpeta investigativa indica que habría estado tres horas en la habitación con ella ya fallecida. Por su parte el Servicio Médico legal acreditó que la víctima tenía fracturas en el cráneo lo cual, según expertos, revela que hay terceros involucrados no descartando un contexto de “muerte violenta”. El hombre involucrado, un día después de que salió del motel fue a la Policía de Investigaciones y entregó las primeras declaraciones. “Salimos del jacuzzi y nos faltaban cigarros, salí a comprar, no recuerdo donde, volví 30 minutos más tarde. No vi a Jocelyn, pensé que se había ido, me recosté y me quedé dormido. Cuando desperté vi que ella estaba flotando en el agua evidentemente muerta”, dice la primera versión del abogado penalista de 36 años, la cual se contradice con los registros audiovisuales, ya que las cámaras de seguridad no muestran su salida. Cabe consignar que los padres de Jocelyn, el día que ocurrió el suceso llamaron al abogado para conocer el paradero de su hija, pero él les aseguró que “no estaba con ella” y que se encontraba fuera de Talca. Por otro lado, en su segunda versión, manifestó que, por su estado etílico, al salir del agua se quedó dormido y que, al despertar vio que Jocelyn estaba flotando en el agua. “Me senté en la cama y no sabía qué hacer, fumé muchas veces y puse a cargar mi teléfono”, añadió. Dado los antecedentes, a las contradictorios testimonios que han impedido esclarecer los hechos, se le suman los informes de la Brigada de Homicidios de la PDI y la autopsia del Servicio Médico Legal, que concluyen que no había acción de terceros, lo cual no sería posible para los expertos debido a las lesiones que se puede apreciar en el cuerpo de la mujer. Chilevisión Noticias intentó contactarse con el involucrado, sin embargo, ignoró las llamadas.