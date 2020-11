Más de la mitad de las causas que ingresan al Ministerio Público son archivadas sin tener resultados.

Fiscales hablan de sobrecarga laboral, aunque los expertos desestiman este argumento. ¿Cuáles son los delitos más comunes y graves cuyas investigaciones se archivan en el Ministerio Público?

La historia de Pascale Alvarado no sólo impacta por la violencia de los hechos. También porque el primer fiscal del caso, Mauricio Dünner, intentó cerrar la causa en tres oportunidades sin resolver el delito, aunque hoy se sabe que tenía contundente información para impulsar la investigación y dar con los responsables.

Lee también: Más de 10 años como allegados: Familias de La Pintana ya cuentan con terrenos para sus casas propias

La madre de la víctima acusa que el caso está archivado y que Dünner lo tuvo “dormido y lleno de polvo en la carpeta”. “Él tuvo una información importantísima y no hizo nada”, condena Jeannette Soto.

Pero este no es el único caso. En todo el país existen más de 500 mil causas de distinto tipo que los fiscales archivan. Aunque la mayoría son delitos que no contemplan penas carcelarias de alto rango, también se archivan otras, como homicidios y delitos sexuales. Hay 12 mil causas de este tipo con archivo temporal o decisión del fiscal de no perseverar en la investigación.

La Fiscalía que más causas archiva en todo Chile es la Metropolitana Centro Norte, a cargo del fiscal Javier Armendáriz, pero también es la que más causas ingresa al sistema. En su mayoría, se trata de robos en lugar no habitado, saqueos y robos en casas particulares ¿Pero qué pasa con los homicidios? Es la Fiscalía que más causas ingresa por este delito y también la que más los archiva en todo Chile.

Lee también: Municipio de Recoleta llama a no pagar estacionamiento y estudia querella contra concesionaria

¿Sobrecarga laboral?

Claudio Uribe, de la Asociación de Fiscales del Ministerio Público, asegura que la sobrecarga laboral y la organización del trabajo en la Fiscalía podrían ser las razonez del alto porcentaje de causas que terminan en el archivo.

Precisamente en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte se investiga la muerte del menor de 17 años Jean Piere Galarce, quien en el verano de 2019 llegó al Cesfam de La Pincoya, supuestamente desmayado, aunque el médico dice que no tenía signos vitales cuando llegó.

La causa de muerte fue un edema pulmonar, pero el menor tenía hematomas en el cuerpo, posiblemente de ahorcamiento, dijo el médico que lo atendió en urgencias. Tenía, además, heridas en la espalda y golpes en el pecho, atribuibles a terceras personas, señaló en su informe el OS9 de Carabineros. Pese a todo eso, el Ministerio Público no investigó un posible homicidio. Tuvo que aparecer un querellante para evitar que la causa se archivara.

Lee también: Clientes denuncian a empresa de investigadores privados por millonarias estafas

Se trata de la abogada Fabiola Aliante, de la Fundación Chile de Pie, quien representa a más de un centenar de víctimas cuyas investigaciones no avanzan. La figura del abogado querellante existe sólo si se tiene recursos, porque el pago de los honorarios no está al alcance de cualquiera, pero su cruzada es solidaria y sus honorarios son gratuitos.

Sin respuestas, ni justicia

En el caso de Jean Piere hay situaciones sin explicación, como el paradero de su celular y su ropa. Además, faltan exámenes tanatológicos y diligencias que después de casi dos años ya no darán frutos. La parte querellante está pidiendo otras diligencias, pero es el Ministerio Público quien decide si las tramita o no.

La madre de Jean Piere acusa que a la fiscal a cargo del caso ni siquiera la conoce. Pidió una entrevista con ella y la persecutora aceptó, sim embargo, no habló con ella, sino con su secretario. Peritajes particulares ratifican a que en la muerte de Jean Piere puede haber intervención de terceros. El análisis demuestra, además, que hay información discordante entre el informe del SML y el de la policía.

Lee también: Familias exigen justicia a 10 años del fatal accidente en bus en la Autopista del Sol

La Fiscalía Centro Norte concentra 37% de todas las investigaciones por homicidio que hoy no avanzan en Chile. Son causas que tienen a familiares de víctimas sin respuestas, sin diligencias y sin justicia. Sólo entre enero y septiembre de este año, 136 mil causas han ingresado a esta Fiscalía. En el mismo periodo, se han archivado 90 mil.

Sólo entre enero y septiembre de este año, se abrieron causas por 2.038 homicidios en el país. En el mismo periodo, 169 investigaciones quedaron silenciadas, sin respuestas, pendientes de justicia, al menos, por ahora.