Ni vendedores ni artistas callejeros se inmutan, por el contrario, trabajan al frente de quienes debieran fiscalizarlos. Ludmila vende ropa junto a su marido en el Paseo Ahumada de forma ilegal. Tienen 2 hijos y 2 sobrinos que diariamente los acompañan a trabajar ya que no tienen con quien dejarlos, y para ellos no existe otra forma de subsistir económicamente. Durante el último tiempo, Ludmila dice que ha estado más tranquila y no tan preocupada por las fiscalizaciones, pero hay quienes esta tranquilidad la tienen desde hace mucho más tiempo, cuando la Municipalidad de Santiago bajo la administración de Felipe Alessandri, les entregó un permiso para vender. Temen que no haya regulación luego que el municipio ahora liderado por Irací Hassler anunciara que 1.500 permisos precarios podrían ser entregados al comercio informal. Por el momento eso no se ha concretado, lo que sí se sabe es que 126 de ellos han sido renovados de la administración anterior y 6 regularizados. Peleas en el barrio Meiggs surgen por la batalla de encontrar el mejor lugar, aunque se pase a llevar el derecho de quienes tienen permiso precario -autorizaciones entregadas por la municipalidad a personas que realizan una actividad comercial en el bien nacional de uso público a cambio de un monto mensual-. El problema es que estos permisos de poco sirven si no hay fiscalización. Asimismo, denuncian que hay algunos vendedores ambulantes pueden tener hasta 6 puestos y comercializar con marcas falsificadas a bajos precios. Por esto último, Bernardita Lorenzini, directora de Fiscalización de la Municipalidad de Santiago, explica que “nunca una persona que ejerza una actividad ilícita va a poder optar a un permiso”. Por ahora el municipio se encuentra realizando un levantamiento territorial topográfico para conocer cuál es la capacidad de la comuna para crecer en cantidad de permisos.