Centros médicos de papel: La escandalosa cifra que pagó Fonasa por atenciones que nunca se hicieron

Luis Gutiérrez vive en Yerbas Buenas hace más de 15 años. Si llegara a tener un problema de salud, se verá en la misma comuna o irá a localidades cercanas como Linares o Talca.

Sin embargo, su registro oficial indica que se ha estado atendiendo en un centro asistencial de Puente Alto, algo que él desmiente categóricamente y que dio paso a una serie de hechos que, lamentablemente, se repiten en varias personas.

Más dramático es el caso de Miguel Cabello, quien fue informado de que recintos seguían lucrando con presuntos tratamientos a su madre Margarita, fallecido hace algunos meses.

En los últimos cuatro años y contando sólo a la Región Metropolitana, más de una veintena de centros médicos están siendo investigados por presunto fraude de subvenciones, delito en el que habrían utilizado datos de beneficiarios de Fonasa sin su consentimiento.

CHV Noticias accedió a una serie de documentos con los registros de los centros en los que supuestamente se atendieron estas personas, aunque en la práctica eso jamás se dio.

Pagos superan los $2.400 millones

Entre 2019 y 2022 Fonasa registra pagos, con fondos del Estado, por más de $2.400 millones por prestaciones de papel. Es decir, los usuarios nunca reciben ningún tratamiento, pero el Fondo Nacional de Salud paga por ellas.

Oficinas vacías, centros cerrados y hasta una botillería fue parte de la búsqueda que hicieron integrantes de nuestro equipo por diversas comunas de la capital, lo que termina indignando todavía más a los afectados.

De hecho, existen casos en que un paciente registra varias atenciones con un mismo profesional en un sólo día, por lo que la entidad presentó más de 30 querellas contra los representantes legales de éstas.

Fiscal Nacional anuncia alta prioridad

A raíz de estos delitos, distintas fiscalías del norte, centro y sur del país ya están haciendo las indagaciones, aunque hasta ahora no se sabe de los avances ni tampoco de personas formalizadas.

El fiscal Nacional, Ángel Valencia, anunció que “le vamos a otorgar la mayor prioridad” a este fenómeno, señalando que “una de las principales dificultades que enfrentábamos en el pasado es que estas situaciones las hemos investigado de forma aislada, sin considerar agruparlas porque pudieran responder a un fenómeno común”.

“Esto no ocurre porque la gente deliberadamente quiera que las investigaciones no prosperen, sino porque no hemos tenido sistemas eficaces para detectar estos patrones comunes”, agregó.

Además, el líder del Ministerio Público indicó que se designará un fiscal preferente para estos casos, los que podrían ser los propios persecutores regionales.

Fonasa no accedió a entrevista

Aunque no fue posible que en Fonasa accedieran a una entrevista, su director, Camilo Cid, ya había señalado la falta de recursos para fiscalizar. Así quedó claro en diciembre pasado al preguntarle por la facilidad con que se instalan los centros médicos en el país.

Este episodio se une a los fraudes por licencias médicas, listas de espera, falta de médicos especialistas y morir esperando atención, historial reciente de una entidad pública que debe dar cobertura la 77% de los chilenos.