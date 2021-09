El Banco Central informó que a julio de este año, la liquidez entre los chilenos se disparó y el dinero alojado en cuentas bancarias aumentó en 23 mil millones de dólares. Tal es el caso de Lucas Figueroa, quien ha ahorrado gran parte de ellos gracias a los retiros de las AFP y los ha invertido en depósito a plazo. “Hace poco empecé a ahorrar en fondos mutuos, como una alternativa de inversión. Lo que pasa es que con todo esto de la inflación y de las ayudas estatales, donde hay mucho dinero circulante, he escuchado que la plata se va a ir desvalorizando”, comentó el joven, quien cree que es mucho mejor invertir el dinero que tenerlos guardados en su cuenta corriente. ¿Tiene razón? Claudio González, director de Inversiones GH Capital Invest, señaló que “si yo tengo $100 en mi cuenta corriente, no me pagan nada de interés por esos $100, por tanto mantengo $100 hasta fin de mes. El punto es que, si los precios hasta el fin de este mes y del próximo suben 1%, yo voy a ser 1% más pobre en términos de lo que esos $100 puedan comprar”. En ese sentido, González recomienda invertir los ahorros, por ejemplo, en un depósito a plazo en UF, ya que tener el ahorro en una cuenta corriente no genera ninguna rentabilidad. La otra opción son los fondos mutuos, en donde el dinero de una persona es convertido por una administradora en distintos instrumentos, ya sea de deuda o de acciones… pero esto tiene riesgos. “Si bien es cierto, hay una gran variedad de ellos no te garantizan la rentabilidad. Además, los fondos mutuos cobran una comisión”, indicó el economista Rafael Romero.