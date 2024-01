Formalización de Cathy Barriga: Cómo pasó de ser alcaldesa de Maipú a imputada

A horas de la formalización de la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, la expectación se centra en los antecedentes que expondrá Fiscalía para acreditar los delitos que hasta ahora se le imputan: fraude al fisco y falsificación de instrumento público. Dentro de los antecedentes que se han revelado, solo tres días después de asumir su cargo en 2016 habría suscrito un decreto alcaldicio que le permitió una serie de irregularidades administrativas como delegación de firmas, resignación de facultades financieras y redistribución de competencias. Sin embargo, la ex autoridad comunal a través de sus redes sociales insiste en su inocencia, asegurando que no hay antecedentes que la incriminen.