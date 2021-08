El 13 de octubre, Héctor Espinosa Valenzuela, el ex director general de la Policía de Investigaciones (PDI), será formalizado por malversación de gastos reservados, falsificación de documentos y lavado de activos. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) puso una querella y una demanda, para que el ex jefe policial restituya 140 millones de pesos, no obstante, los delitos podrían tener una calificación penal que podrían llevar a los involucrados a cumplir penas de cárcel. Por su parte, desde Chile Transparente, su director ejecutivo, Alberto Precht, señaló que “es muy importante que se pueda comprobar que exista un delito en el caso, que, de comprobarse, mostraría la gravedad de la situación para la institucionalidad, y que daría cuenta que se repiten cánones de conductas que creíamos habían sido superados con los casos anteriormente conocidos en otras fuerzas de orden”. Es relevante destacar que en junio de 2021, Héctor Espinosa, llegó hasta el edificio de la Fiscalía Nacional, ya que estaba citado a declarar, sin embargo, decidió guardar silencio. En ese contexto, según las indagatorias, se habrían realizado depósitos millonarios a la cuenta del ex funcionario y a su cónyuge, María Neira Cabrera, sin embargo, esas gestiones no las realizaba ninguno de ellos, sino que el subcomisario de la PDI y ex ayudante de Espinosa, Eduardo Villablanca Inostroza.