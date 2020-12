“Fue como una sensación de alivio si se podría decir de alguna manera, porque no nos han devuelto ningún peso, pero un alivio de que se esté haciendo justicia”.

De esa manera describió Martin Phillips, uno de los clientes afectados, la medida cautelar decretada por la justicia contra Alan Tapia, representante de la automotora Patagonia Motors ubicada en Vitacura y que desde el año pasado arrastra diversas denuncias por estafa.

De acuerdo con el fiscal Carlos Ramírez, de la Fiscalía de Alta Complejidad RM Oriente, al formalizado “se le imputaron 40 delitos de apropiación indebida, 11 delitos de estafa y el tribunal decretó la prisión preventiva del imputado porque constituía un peligro para la seguridad de la sociedad”.

Lee también: Operativo policial desbarató a una banda de narcotráfico que operaba en Calama y Santiago

Según otra afectada, Rocío Saavedra, “son más de 400 millones de pesos los que él defraudo”. Y el método empleado se basaba en que “el imputado ofrecía sus servicios en la automotora para que las personas que quisieran vender sus vehículos los dejaran en consignación. Una vez que el imputado lograba la venta de estos vehículos, el imputado no les pagaba a las víctimas el valor de venta de estos autos“, agregó el fiscal.

Así ocurrió con Martin, quien relató que este hecho se llevó a cabo luego que publicara “en ChileAutos un 208 que tenía para venderlo y me llamó una vendedora de Patagonia para ofrecerme ellos ponerlo en su automotora y vendérmelo. Me llega un correo electrónico avisándome que el auto se había vendido y que dentro de un plazo de 90 días me lo iban a pagar“, pero eso nunca ocurrió.

Lee también: Paciente lucha por conseguir medicamento contra el cáncer tras ser desahuciada en el sistema público de salud

“La esperanza no se pierde. Por último que el caballero pague en cárcel pero nosotros queremos nuestra plata de vuelta”, añadió Martin.

Este lamentablemente no es el único caso de estafa que involucra una automotora. Por lo que los afectados de Patagonia recomendaron que quienes han sufrido un ilícito similar, reúnan a más víctimas y se organicen para llevar a cabo una demanda colectiva. Y en el proceso insistir y asesorarse con buenos profesionales.