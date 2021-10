¿Es posible que alguien llegue a ser presidente de Chile sin estar en el país, ausente en los debates y con una campaña radicada casi exclusivamente en redes sociales? Esa es la apuesta de la carta a La Moneda del Partido de la Gente, Franco Parisi, cuya candidatura, según expertos, se mueve en la delgada línea que separa los negocios personales de sus aspiraciones políticas. Parisi no pisa tierra chilena desde hace dos años. Prometió volver para hacer campaña, pero a menos de un mes de las elecciones, aún no ha retornado. En tanto, en territorio nacional, deberá enfrentar una orden de arraigo por deuda en pensión de alimentos. ¿Cómo hacer campaña para ser presidente de un país que no habita? Expertos en comunicación política, campañas electorales y ciencia política reflexionan sobre la polémica campaña del candidato.