Fraude en el Ejército: Este martes se decide el futuro del general (r) Ricardo Martínez

El pasado viernes, el general en retiro Ricardo Martínez, quedó detenido provisoriamente luego de comparecer en la oficina de la ministra Romy Rutherford en el marco del fraude en el Ejército, instancia en la que optó por guardar silencio. Este martes, en tanto, la magistrada anunciará la decisión de si someterá a proceso o no al ex comandante en jefe del Ejército. Un reportaje a fondo de CHV Noticias reveló la arista “agencia de turismo”, el cual dio a conocer la compra de dos pasajes con precios sobrevalorados que Martínez dijo no recordar. Por ahora, se enfrenta a tres alternativas: Quedar en prisión preventiva, en libertad condicional o en libertad por falta de méritos, uno de los escenarios menos probables.