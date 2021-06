Una familia de Melipilla denuncia que por meses le ha llegado grandes cuentas de TAG a nombre de uno de sus integrantes que no tiene auto y falleció producto del COVID-19. Juan Jara murió esperando una solución ante este caso de presunta usurpación de identidad, pero hasta el día de hoy no hay responsables ni aclaraciones. Su hijo, César Jara, acusa que han intentado realizar la denuncia, pero que no han sido escuchados y temen que la gran deuda de TAG, sin haberlo contratado, siga aumentando. “Me da mucha rabia y pena, a uno no la toman en cuenta. Uno va, hace la denuncia y no pasa nada. Encuentro injusto, es un abuso, es pésimo esto que me está pasando y nunca pensé que iba a vivir esta situación”, indicó Jimena Herrada, viuda de Juan Jara. Actualmente, la Fiscalía de Melipilla se encuentra investigando esta denuncia por usurpación de identidad. En tanto, la familia afectada identificó el vehículo que continúa generando cobros y adeudando a nombre de Don Juan, pero ellos niegan todo tipo de participación.