Este lunes comienza una semana clave para el cuarto retiro del 10% de las AFP. A partir del miércoles 11, en el Congreso se discutirá si es necesario concretarlo, mientras que los diputados oficialistas piden al gobierno extender la entrega del IFE Universal hasta, por lo menos, fin de año.

En entrevista con CHV Noticias, el diputado RN, Tomás Fuentes, se refirió a este tema y dijo que “yo creo que el día es hoy” porque “ante la ausencia de una política del gobierno, va a tener que estar sí o sí encima de la mesa el tema del cuarto retiro y es inevitable no poder apoyarlo”.

En ese sentido, Fuentes criticó que no han sido capaces de reactivar el empleo en el país y que un cuarto retiro no es la solución porque ya hay cuatro millones de chilenos que se quedaron sin fondos de pensiones, “pero ante la ausencia del gobierno, si hoy día no se pronuncia, yo ya tiendo a pensar que se está esforzando por hacerlo mal”, señaló.

“Si el gobierno no quiere tener un rol protagónico y quiere estar siempre llegando tarde, ya no es culpa ni de Sichel ni de los parlamentarios que vayan a votar a favor”, agregó el diputado de RN.

Dado lo anterior, Fuentes remarcó que la extensión del IFE es fundamental para que el gobierno tenga el apoyo de su sector o no. “Si el gobierno no anuncia que va a extender el IFE, yo voy a votar a favor. No me gusta hablar por mis compañeros, pero obviamente tengo la claridad absoluta de que en la bancada de RN va a tener un apoyo generalizado”, comentó.

“Yo creo, hoy día, que no están las condiciones macro económicas dadas para que el estado deje de entregar ciertos subsidios. De hecho, después del IFE vamos a tener que entrar a un ingreso que apoye una renta básica universal”, insistió el parlamentario.

Según explicó Fuentes, cuando se ingresó el proyecto de ley se hizo con una indicación de que el IFE se entregara hasta diciembre si es que era necesario “y lo dejamos así en la ley. Si a mí lo que me extraña es que dejándolo así ustedes creen que el gobierno está viendo si el panorama cambia en 24 horas. Si ya lo tiene claro, entonces me extraña la invisibilidad o no sé si la costumbre de querer llegar tarde”, añadió.

“Yo creo que el gobierno lo va a hacer hoy día, porque si no lo hiciera yo creo que es para cambiar los asesores”, enfatizó el parlamentario de RN y agregó que “con el cuarto retiro, que no es deseable, pero es la única medida hoy día arriba de la mesa producto de la tardanza del gobierno, van a quedar estimado 5 millones y medio de chilenos sin fondos de pensiones”.

“Yo tiendo a creer que el gobierno se demoró un tiempo estimado en proyectar, analizar, en poner las cifras arriba de la mesa. Por eso digo que el gobierno está llegando tarde y probablemente va a tener razón en lo que diga, entonces no lo quiero pautear, pero sí les quiero pedir que prendan la sirena y entiendan que hay un sentido de urgencia ante una población que sabe que la cuota de septiembre le va a durar medio mes”, recalcó.

Finalmente, el diputado de RN confesó sobre el IFE que “yo creo que esta ha sido la mejor política pública que el estado a hecho, sabiendo que nos estamos endeudando”.