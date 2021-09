Un cambio en la legislación de arrendatarios es el que quiere implementar el diputado de RN Gonzalo Fuenzalida, autor de la iniciativa denominada “Devuélveme la casa” que pretende desalojar a arrendatarios que tienen deudas con los dueños.

El proyecto de ley actualmente está siendo analizado en el Senado, señala que en caso de que se cumplan las condiciones, el deudor tendría solamente 10 días para llevar a cabo los correspondientes pagos. En caso contrario, se decretaría el desalojo de la propiedad por parte de la justicia.

En conversación con Contigo CHV Noticias AM, Fuenzalida señaló que “este proyecto viene a solucionar algo que pasa a menudo y que a miles de chilenos, que cuando quieren desalojar a un arrendatario que no ha pagado la renta, los gastos comunes o servicios básicos, tiene que entrar a un juicio que dura entre un año y un año y medio”.

Lee también: Camila Vallejo presenta proyecto de ley que garantiza internet estable y veloz para alumnos vulnerables

“Lo que estamos estableciendo con esta iniciativa, que ya está en el Senado en su última tramitación, es que las personas cuando demanden al arrendatario, el juez o el Tribunal les va a dar 10 días para convenir el pago. Si en 10 días no pagan la renta, los servicios básicos o los gastos comunes, entonces el juez va a poder decretar el desalojo”, explicó el parlamentario.

El legislador oficialista señaló que “una persona que demanda a un arrendatario que no ha cumplido, en un plazo máximo de un mes va a estar desalojado, eso es un cambio absoluto a lo que pasa hoy, porque además reciben la propiedad llena de deudas de los servicios, gastos comunes o incluso destruido. Lo que queremos es dar certeza”.

Consultado sobre qué pasa con las deudas que tendrán los propietarios una vez recuperado e inmueble, Fuenzalida aclaró que ese trámite puede continuar en un juicio civil, pero advirtió que “sabemos que es casi imposible recuperar ese dinero que se adeuda, lo que queremos en este proyecto de ley es que la persona, al menos, recupere la propiedad rápido, pero claramente el dinero va a ser un procedimiento largo y difícil”.

Lee también: Tribunal de San Javier condena a “paciente cero” de variante Delta por no respetar cuarentena

Finalmente, respecto al momento en que se podría presentar la demanda para el desalojo, el diputado indicó que “no hay plazo (mínimo), si no me pagan el primer arriendo puedo presentar inmediatamente la demanda para que me devuelvan la casa”.