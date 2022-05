Funcionaria denuncia supuesta agresión en municipio de Santiago tras defender a recolectores de basura

Carmen Yáñez, inspectora municipal con más de 30 años de experiencia trabajando en el municipio de Santiago, denuncia la supuesta agresión por parte de un administrador de la entidad comunal. El hecho ocurrió en medio de una reunión el pasado lunes 2 de mayo, donde la mujer defendió a los recolectores de basura, quienes exigen mejores condiciones laborales. Fue en ese contexto que el superior la habría mirada de frente y le pregunta con un tono “agresivo”: “¿y quién eres tú?”, seguido de un empujón. “No corresponde, estamos en un país que está sufriendo mucha violencia y tenemos que cambiar esto”, señala Yáñez en exclusiva para CHV Noticias, quien denunció los hechos a Contraloría. En tanto, el municipio de Santiago anunció que iniciará un sumario interno para investigar este caso, sin embargo, la denunciante no está conforme con esta decisión: “Para mí lo ideal habría sido que la alcaldesa (Irací Hassler) me llamara, porque sabiendo que siempre ha inculcado el tema de la mujer, el respeto y el diálogo, y cuando me sucedió esto no lo sentí así”.