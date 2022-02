Una tensa situación se vivió la noche del pasado sábado en el Hospital El Pino de San Bernardo, lugar al que entraron nueve heridos de bala y que obligó al personal a atrincherarse, ya que también ingresaron personas armadas al recinto.

La situación provocó la molestia de los funcionarios, quienes dicen que no es primera vez que ocurren estas situaciones y que incluso han sido agredidos por familiares de conocidas bandas en la comuna.

Patricio Torres, representante de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats) del Hospital El Pino, comentó en entrevista con Contigo CHV Noticias AM que “hay muchos hospitales, Cesfam y atención primaria de la salud donde ha pasado lo mismo. Son situaciones en las que los funcionarios nos hemos visto con nuestras vidas en peligro”.

“Lo que sucedió el fin de semana fue la gota que rebalsó el vaso. Si no tenemos una pronta solución, vamos a empezar a tomar medidas más drásticas, cosas que no nos gustaría hacer porque eso va a implicar necesariamente que nuestros usuarios sean afectados por la no atención nuestra. Es una situación a la que no que queremos llegar”, advirtió.

El trabajador aseguró que en esta jornada sostendrán una reunión con el alcalde de San Bernardo, Christopher White, y la subsecretaria de Prevención del Delito, María José Gómez, donde aclaró que “estamos en una posición de exigir, de ya no ser tan permisivo ni condescendiente con las autoridades con este tema”.

“En la última mesa de seguridad que tuvimos con la alcaldía y el jefe del plan cuadrante se pidió un retén móvil. Lo tuvimos dos días. Llevamos años exigiendo esto”, agregó Torres, quien enfatizó en que pedirán presencia policial permanente en las afueras del recinto.

“Vivimos en una cárcel”

En ese contexto, el representante de la Fenats entregó más detalles sobre algunas situaciones que les ha tocado vivir en el último tiempo, revelando que en varias de ellas hay armas de fuego involucradas.

“Hasta dentro del pabellón de urgencia, mientras se está operando a un baleado, han entrado personas de su misma banda y nos han intimidado con armas de fuego, exigiendo salvar la vida de su compañero y amenazando al cirujano. La gente está cansada y de verdad estamos desbordados”, añadió.

Respecto a esto, Patricio Torres apuntó a que son “las mismas autoridades las que han normalizado estas acciones. Si este fin de semana no pasa nada, te aseguro que esta noticia va a quedar en las sombras, porque está normalizado que a la gente de salud se les agreda. Pedimos que la población sea solidaria con nosotros”.

Finalmente, indicó que hace un tiempo se tuvo que crear un cerco perimetral producto de que los funcionarios del Hospital El Pino eran asaltados cuando salían del lugar, lo que se dio incluso en los horarios de colación.

“Aunque la gente no lo crea, así de dura es nuestra realidad. Hay un cerco perimetral que es una verdadera cárcel. Nosotros vivimos en una cárcel. Esa es nuestra triste y cruda realidad, por eso nos sentimos abandonados”, sentenció.