Fundador de Deuda Educativa por condonación del CAE: “Amarrarla a una reforma tributaria es lamentable”

Juan Pablo Rojas, fundador de Deuda Educativa, se refirió en conversación con CHV Noticias al plan presentado por el presidente Gabriel Boric por la condonación del CAE en la Cuenta Pública. Al respecto, comentó que “el plan se borró, es como si no hubiera existido y parece que no va a poder realizarse como se había comprometido”, pese a esto, destacó que “sabemos que no va a ser universal, no le va a llegar a todos como era el compromiso, pero va a empezar poco a poco y lo entendemos, hay que tener mucha responsabilidad fiscal y política”. Asimismo, sostuvo que “el hecho de amarrar una posibilidad de condonar una reforma tributaria es lamentable”, ya que “no entiendo cómo un ex dirigente estudiantil que peleó en las calles, y que hoy es el presidente, hace un llamado a que la gente siga pagando a los bancos, me parece vergonzoso”. Finalmente, se preguntó que “¿qué vamos a tener que hacer, esperar 4 años más? ¿Volver a hacer campaña por un candidato del Frente Amplio?”.